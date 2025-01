L'editoriale di Chiariello: "Addio Kvara botta alle ambizioni? Non conoscete Conte"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona nel suo consueto editoriale: “Turno eccezionale per il Napoli, solo l'Inter risponde al Napoli con una vittoria striminzita e un po' così a Venezia. Pagano tutte dazio quelle che vengono dall'Arabia, motivi climatici, di sforzo, di impegno, eccetera… Cinque pareggi delle squadre di alta classifica. Pareggio l'Atalanta, che a Udine è fortunata: doppia traversa di Sanchez consecutiva e ancora un miracolo di Carnesecchi. Pareggia la Lazio in casa, rovinando la festa dei 125 anni e il Como la poteva anche vincere. Pareggia la Juventus tra i fischi col Torino, una Juve che non perde ma pareggia sempre ed è sprofondata lontana dalla zona Champions. Pareggia il Bologna all'ultimo secondo con la Roma e non capitalizza un ottimo gioco che fa la squadra d'Italiano. E pareggia il Milan, che non dà seguito al colpaccio di Supercoppa in terra d' Arabia.

Insomma mentre tutte hanno qualche problema, il Napoli Kvara si, Kvara no, continua tetragono imperterrito contianamente come una schiacciasassi per la sua strada. E non basta, perché il 2-0 al Verona porta queste cifre al Napoli: quinta vittoria consecutiva, terzo clean sheet consecutivo, Venezia, Firenze, Verona, in più 12 gol al passivo in 20 partite, di cui sei presi soltanto in due partite, col Verona la prima e con l'Atalanta poi. Cioè significa che il Napoli ha preso sei gol in 18 partite, cioè uno ogni tre partite, qualcosa di mostruoso. Solo il Cholo Simeone col suo Atletico Madrid e alla pari del Napoli per gol subiti. Pensando a quando Conte si è presentato dicendo: ‘Io la prima cosa a cui devo mettere mano è la difesa, la fase difensiva, perché l'anno scorso il Napoli ha preso 48 gol. Disse: ‘Abbiamo preso’, immedesimandosi subito, ebbene va detto chiaramente che il Napoli ha subito corretto la rotta in una maniera straordinaria. In 20 partite 12 gol a passivo e in più altre note nel gioco di Conte codificate. Ci sono le mezzali d’inserimento: bene Anguissa, che sbaglia gol incredibili anche oggi per la terza settimana di seguito, però, è andato a segno, E’ al quarto gol, mai fatti quattro gol nella sua carriera in Serie A. Quattro gol anche McTominay, le mezzali del Napoli devono e possono produrre gol. In un'intervista recente fatta da Anguissa ha detto: ‘Conte mi ha chiesto quest'anno di fare otto gol’ e magari ci andrà vicino. Questo è un altro elemento estremamente positivo.

Ma dobbiamo guardare da un mese a questa parte, perché se questo Napoli prima vinceva ma non convinceva, si diceva, adesso il Napoli vince e convince, perché dalla partita con l'Udinese nel secondo tempo ha acceso il turbo. Il primo tempo di Genova è stato notevole, poi si è smarrito nel secondo tempo. A Firenze ha fatto una partita straordinaria letteralmente sovrastando la Fiorentina in lungo e largo. Oggi al Verona ha concesso sì qualche contropiede pericoloso, ma il Verona ha pensato solo a difendere lo svantaggio perché ne avrebbe presi tanti. Il Napoli ha dominato, ha giocato, ha convinto, è uscito tra gli applausi convinti non solo per i 47 punti in classifica è il primo posto che si allunga sulle altre. Insomma oggi dire salutate la capolista e se pensate che la partenza di Kvaratskhelia sarà una botta definitiva alle ambizioni del Napoli, si vede che non conoscete Antonio Conte”.