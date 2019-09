L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli pretendente principale allo scudetto, ma bisogna trovare i giusti equilibri"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo solito editoriale in onda su Campania Sport: "A Napoli non si può fare una critica ad Ancelotti. Criticare non significa essere contro. Ho dichiarato ad inizio stagione che il mercato del Napoli è da 8, la squadra azzurra è la pretendente numero uno alla vittoria dello Scudetto, perchè ci credo in questa squadra. Non posso però non evidenziare la mancanza di equilibrio in questa squadra e dopo la sconfitta con il Cagliari i bonus per Ancelotti sono finiti. Negli ultimi quattro anni, la quota scudetto minima è 90 punti. Non puoi fare più di cinque sconfitte e il Napoli ha giù perso due gare, ne può perdere altre due, massimo tre e non negli scontri diretti. Il Napoli ha già subito 10 gol in sei partite, questo è un dato preoccupante, la fase difensiva va rivista. Gli azzurri ora devono rincorrere provando a vincere il 75% delle partite che deve giocare. Se il Napoli non affronta tutte le partite come se fosse l'ultima, lo Scudetto lo sogniamo nonostante siano stati Ancelotti e i giocatori a dire che ci credono. Si può ancora fare ma ci vuole la consapevolezza che il percorso è diventato difficile".