L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli si farà riprendere? 6 vittorie di fila, punti recuperati: zero!"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21 , il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “ Questa è un’Italietta, è una squadra nazionale che non mi rappresenta. Al di là delle papere di Donnarumma, in molti mi hanno scritto le avesse fatte Meret… Proprio lui si è conquistato la maglia della Nazionale, dopo un’estate terrificante, grazie alle sue prestazioni e alla sua personalità. Dovrebbe avere un valore, perché è frutto del lavoro e delle proprie prestazioni. Poi succede che un ragazzino di 16 anni, che non ha visto neanche di striscio la Serie A, viene convocato non per uno stage della Nazionale ma addirittura per farlo esordire. Pafundi, non lo conosco e vi chiedo scusa se poi dimostrerà di essere un fuoriclasse, l’ennesimo carneade chiamato da Mancini e buttato in campo. Così come stasera ha esordito Minetti, o l’altra volta Fagioli. Questa è un’offesa a Bruscolotti, che aveva davanti dei mostri che giocavano nell’Italia dei blocchi e non ha potuto avere la Nazionale. Stessa sorte per Gianni Improta, erano giocatori importanti e la Nazionale non l’hanno mai vista. Pafundi e Miretti dovrebbero portagli la borsa. Si sta svilendo la maglia azzurra, Mancini è responsabile di un’azione poco lusinghiera. Questa maglia deve essere sudata come fa Di Lorenzo, lui si che la merita. Così come la meritano Politano, che ha mangiato pane nero, o un talento come Raspadori, che ha già due campionati di Serie A sulle spalle.

Ma c’è di peggio. Chi oggi ha visto la partita inaugurale dei Mondiali in Qatar: mamma mia! Molto meglio vedere Neapolis-Castel Volturno in promozione, che Qatar-Ecuador. In Qatar hanno tenuto in ritiro i giocatori della nazionale 6 mesi per fare che? Che bucano il pallone. Che spettacolo è? La Fifa vuole darci quelli che scendono dai cammelli senza sapere sei il pallone è quadrato o tondo. Un portiere, che paro meglio io col mio peso e i miei anni. Questa è una roba indecente. Questo sarebbe il più bel Mondiale di sempre Infantino? Lasciando a casa Italia, Austria, nazionali importanti perché deve valere la geopolitica? Non voglio entrare nel mondo dei morti che ci sono stati per questo Mondiale, sul discorso dei diritti civili, dell’omofobia, delle donne, che in Qatar è veramente una cosa vergognosa. E’ business? Ma che business è l’anti-calcio Qatar-Ecuador? C’è bisogno di allargare a tante squadre? Un Mondiale che non ha senso, se non quello del business. Questo Mondiale gronda sangue e vergogna e per farlo hanno fermato tutti i campionati del mondo. E l’Italia, che aveva un Napoli straordinario, ha dovuto fermare il campionato per cinquanta giorni.

Ora il tema qual è da parte della stampa e dei salotti del nord? ‘Dove sta scritto che il Napoli riprenderà così?’. Ma perché non vi domandate se le altre sapranno riprendere meglio di come hanno finito? Il Napoli non ha bisogno di niente, sono le altre ad avere i problemi! Il Napoli manda solo 5 giocatori al Mondiale, torneranno quasi tutti subito. Spalletti ha il controllo della situazione. Si parla già di rimonta: ‘6 vittorie consecutive’. Quanti punti hai recuperato? Zero! Complimenti, grande rimonta! Se il campo non riesce a dare ragione al grande potere del nord, i cannoni di Navarone del potere mediatico sono in servizio permanente effettivo a lanciare fango”.