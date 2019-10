L'editoriale di Chiariello: "Lozano progetto a medio termine, ma Ancelotti vada sul sicuro"

Umberto Chiariello, giornalista e conduttore radiofonico, si è espresso nel suo consueto editoriale sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: "Ancelotti come al solito usa l'anima del pompiere, lui smorza, non accende mai i toni, ma abbiamo capito che il progetto Lozano è a lunga scadenza, ma a sviluppo attuale. Ha detto di lui che ha caratteristiche uniche in questa squadra, ha la profondità che gli altri attaccanti del Napoli non hanno, per giocare punta devi far sponda devi far salire la squadra end ora Hirving queste caratteristiche non le ha. Se si vuole vincere non si può sperimentare, è meglio inserire i giocatori per ciò che sanno fare per poi sperimentare dopo e provare nuove idee. Se vuoi vincere vai sul sicuro, ad oggi Lozano non è una certezza ma un progetto a medio termine. Dela lo difende ma alla fine dei conti vorrà i risultati, perchè 50 milioni non si possono buttare".