L'editoriale di Chiariello: "Lukaku come Jokic, e dicevano 'Conte s'è portato un bidone'! Se si vince a Monza..."

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 con il suo editoriale post Napoli-Empoli: "Il sogno continua, bisognava riprendere la corsa, la prima di sette tappe. Una corsa, un tappone dolomitico anche se le vette in realtà non sono così alte, perché le avversarie che aspettano il Napoli non sono irresistibili, ma sempre complicate. Anche l’Empoli non ha fatto eccezione, fino al 2-0 ha reso la vita difficile al Napoli.

Il primo tempo qualche perplessità l’ha generata, ma il secondo tempo è stato molto convincente. Il Napoli fa tre gol che è quasi una rarità in questo campionato per gli azzurri. La novità è che questa sera c’è stata la prima doppietta di un calciatore del Napoli in questo campionato, e l’ha segnata proprio chi aveva chiamato Conte in conferenza: ‘Mi aspetto più gol da McTominay’, pronto e servito. Poteva fare addirittura la tripletta. McTominay migliore in campo insieme a Lukaku stasera. È il centrocampista più prolifico del campionato, sta quasi eguagliando la grande stagione dell’anno scorso: nasce come medianone davanti la difesa, giocando pure da difensore in Scozia, da un po’ di tempo proiettato in attacco ha scoperto una grande vena realizzativa e una capacità di inserimento fuori dal comune. Questo è stato il grande acquisto del Napoli senza ombra di dubbio.

Poi va aggiunto che Romelu Lukaku è come Jokic nel basket, cioè un calciatore che va in doppia cifra. 12 gol e 10 assist all’attivo, davvero incisivo sulla squadra e i risultati. Quando segna lui il Napoli vince, è matematico. Ed è anche il re degli assist del campionato, è arrivato a dieci ed è salito al quinti posto della classifica cannonieri. Ed è secondo dietro a Retegui nella classifica contributi al gol. Insomma, ora è servito con gli interessi chi aveva detto che Conte aveva sulla coscienza di aver portato un bidone a fine carriera, costato una cifra blu, che era colpo sbagliato. Lukaku non sarà più quello travolgente dei due anni interisti con Conte, dove era immarcabile, ma oggi è un giocatore diverso che sa giocare per la squadra e sotto porta non sbaglia. È un giocatore diverso ma altrettanto importante e utile.

Continuando con le statistiche, il Napoli mantiene la miglior difesa del campionato con 25 gol subiti e tutte le altre sono dai 30 in poi. Questi sono i numeri che stasera ci fanno godere di un Napoli convinto che, finalmente ha giocato 90 minuti non limitandosi a un solo tempo, ha risposto all’Inter reggendo la ‘bella pressione’ come dice Conte. E ora è il momento determinante, i 10 giorni del condor dell’Inter: Bayern, Bologna, Milan, Roma… Se ne esce indenne, chapeau! Altrimenti noi sabato andiamo a Monza dove sono necessari assolutamente altri tre punti, contro la peggiore squadra del campionato, ma mai sottovalutare niente e nessuno. E poi l’Inter scende in campo col Napoli che gli è addosso, se avrà compiuto la sua missione a Monza”.