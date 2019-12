L'editoriale di Chiariello: "Mercato? Nomi lasciano il tempo che trovano, testa al Sassuolo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Rievocando Manzoni e i suoi Promessi Sposi: davvero il Napoli, secondo Venerato, va a prendere un greco di 1,70m? Grimaldo, un vecchio sogno, è 1,70, Torreira giù di lì. Certi nomi lasciano il tempo che trovano. Pensiamo al Sassuolo: Sarri non ci ha mai vinto e ci ha lasciato un pezzo di scudetto. Hamsik sta ancora rimpiangendo il gol sbagliato. Noi andiamo lì con una sconcertante tranquillità, ci dobbiamo guadagnare la pagnotta. Non sia mai perdiamo lì, Gattuso si troverà a gestire qualcosa più grande di lui".