L'editoriale di Chiariello: "Molte storture di Ancelotti, Zielinski non può fare il centrale!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli “La partita con il Bologna ha evidenziato molte storture da parte dell'allenatore. Il Napoli dopo Liverpool ha dimostrato come vincere, attaccando e con 9-10 uomini dietro la linea della palla. Ancelotti è ricorso al 4-3-3, come ali Lozano e Insigne, anche se Callejon è da tre partite che non gioca, segnale molto grave. Sceglie Elmas come terzo centrocampista contro Allan infortunato. Chi schiera terzino? Maksimovic e Di Lorenzo a sinistra. Centrocampista centrale? Zielinski, che non lo può fare".