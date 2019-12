L'editoriale di Chiariello: "Napoli resta al palo, è settimo e davanti scappano tutte..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Sarri non è uomo da campionato e si fa superare da Conte e la sua Inter. Contro la ex Scansuolo, la Juve non riesce a vincere anche per colpa delle papere di Buffon. Il Sassuolo fa esordire un 2001, il calcio è bello anche per questo. Lotta tra Juve e Inter, alle spalle le romane continuano a macinare, Immobile può battere il record di Higuain. C'è da aspettare il Cagliari stasera e l'Atalanta è tornata a vincere. Se davanti scappano tutte, c'è chi rimane al palo: il Napoli di Ancelotti, settimo. In coda non ci sono grandi segnali di encefalogramma sveglio. Cellino tornerà su Corini e Grosso lascerà un bottino di 0 punti. Era necessario questo cambio? La lotta alla salvezza".