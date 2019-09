L'editoriale di Chiariello: "Se il Napoli vuole superare la Juve non può che ripartire da Mertens e Callejon"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore del programma, con il suo EditoNapoli: “Non può che essere l'intervista di De Laurentiis il tema del giorno. Tra le dichiarazioni, qualcuna è passata sotto silenzio, ma io invece mi riferisco ad una cosa molto interessante: Mertens e Callejon sono in scadenza a giugno 2020, non si è mai parlato di rinnovo per i due meravigliosi atleti napoletani a tutti gli effetti. Mertens lo vede come dirigente al suo fianco oltre che come grande giocatore, è un uomo spogliatoio, in quanto persona di livello superiore. Ha una marcia in più, De Laurentiis si dice pronto ad allungare il contratto con abbassamento di stipendio, uguale per Callejon che è un fedelissimo. Se il Napoli vuole proseguire in questa battaglia di inseguire e superare la Juventus, non può che ripartire da Mertens e Callejon".