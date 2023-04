L'editoriale di Chiariello: "Vanno a Lecce per insultare ADL! Poi vi lamentate della reazione, vergognatevi"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, si è espresso così ai microfoni dell'emittente satellitare

Umberto Chiariello , giornalista di Canale 21, si è espresso così ai microfoni dell'emittente satellitare: "Baroni ha fatto fuori tutta la linea d'attacco titolare, Strefezza, Banda, Colombo, diffidati e risparmiati con la Samp, ma nonostante ciò s'è confermata squadra ruvida. Ha dato filo da torcere a tutte le grandi del campionato, compreso il Napoli all'andata. Sono quelle gare in cui non giochi come sai. Il primo tempo era stato più o meno condotto, rischiando solo una volta. Nel secondo tempo invece non si è capito niente, il Napoli non c'era ed è arrivato il gol con una dormita colossale. E' arrivato il colpo di fortuna e c'è stato l'autogol, succede così quando in certe annate va tutto per il meglio. Poi però si è fatto male Simeone e da tre centravanti ora il Napoli non sa quanti potrà averne e disposizione nei quarti di Champions col Milan.

Comunque nonostante qualcuno con la spia accesa, come Anguissa, c'è stata la reazione immediata dopo la scoppola dello 0-4. Ci sono partite che ti segnano, ma questa vittoria pesa ed ora mancano quattro vittorie per essere campioni d'Italia. Io continuo a pensare alla Juventus fino a quando non ci sarà la sentenza definitivamente. Ma il Napoli è sembrato stanco o forse distratto, non è il Napoli scintillante che conosciamo. E a San Siro saprà riprendersi?

Un Napoli capolista tra l'altro accompagnato da tifosi che non merita. Sono andati lì ancora ad inveire contro un presidente che porta uno scudetto che manca da 3 anni. In Italia non l'ha portato nessuno e dall'ultimo nostro l'hanno vinto solo Lazio e Roma. E' una follia mettere davanti il proprio orgoglio alla ricerca del dialogo. Se ad uno dai uno schiaffo, come pensi possa reagire? Un minimo d'intelligenza c'è? Sapete fare solo muro contro muro. In mondovisione continuate a insultarlo con parolacce, qualifica male solo voi che lo fate e dovete vergognarvi. State sporcando un titolo straordinario".