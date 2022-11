L'editoriale di Criscitiello: "Arresti e fallimenti, ma nessuno si dimette. E il Non Ministro dello Sport..."

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb.com, nell'editoriale per il sito da lui guidato si esprime così sul calcio italiano: "E godiamoci questo Mondiale. Il secondo senza Italia e i nostri figli che ci chiedono "Papà quando gioca l'Italia?" e gli dobbiamo spiegare che nel Paese che vive di calcio al Mondiale... di calcio non ci siamo, come nel 2018. Il problema, però, non è il secondo fallimento di fila ma spiegare che chi sbaglia, in Italia, non paga mai. Mancini è sempre lì, seduto sulla sua panchina. Gravina, Presidente Federale, ha vissuto già 3-4 scossoni importanti ma nonostante tutto resta attaccato alla poltrona come fosse un club e non la Federazione di tutti. L'Italia ha fallito in campo ma quello che succede fuori è anche peggio. D'Onofrio, capo Procuratore dell'Aia, arrestato per spaccio internazionale di droga doveva far saltare il palazzo.

A cascata Federazione e Aia. Invece, clamorosamente, sono ancora tutti al posto di comando perché hanno capito il trucco. Facciamo passare due settimane, il caso si sgonfia, e il tempo corre talmente veloce che tutti si saranno dimenticati di quanto accaduto. La sfortuna, per i vertici, è che questa volta ci sono i Mondiali, l'Italia è assente e il campionato è fermo. Non sappiamo cosa dire e neanche cosa scrivere quindi, per ora, continuiamo a chiedere spiegazioni all'Aia.

Come possa non dimettersi Trentalange, dopo quello che è accaduto, ha dell'incredibile. Le dimissioni dovevano avvenire 2 ore dopo l'arresto. In un Paese civile. Il reato è talmente grave che non può passare in cavalleria. Anche questa no, per favore. Sapevamo che nell'Aia accade di tutto. Dai rolex ai rimborsi gonfiati fino ad arrivare ai premi per scalare le graduatorie dei singoli arbitri.

Questa volta i fatti sono talmente gravi che non possiamo non mollare l'osso. Trentalange si deve dimettere e Gravina deve spiegare. Basta fare gli struzzi. E il Governo ha le stesse responsabilità perché non può non vedere quello che sta accadendo.

Salvini fa un post su Instagram ma non basta. La Meloni, giustamente, ha previsto un Ministero dello Sport.

Questo è un premio per il nostro mondo ma anche una spesa per il Paese.