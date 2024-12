L'elogio di ADL a Manna: "Sta dando il meglio vicino ad un presidente esigente..."

Nel corso del suo intervento per gli auguri di Natale a Radio Crc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un passaggio ha parlato anche del ds Giovanni Manna. Di seguito l'estratto specifico: "Auguri ad un nuovo acquisto che mi sta vicino e mi sta dando la sua disponibilità, voglia e capacità, Giovanni Manna, finalmente un giovane vicinissimo a me, e questo giovanotto viene anche da una mia seconda identità perché oltre ad essere italiano io sono anche molto svizzero e lui è stato un cultore dello sport in Svizzera e sta dando il meglio di se vicino ad una persona esigente per non andare più duro come il sottoscritto".