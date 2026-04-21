Cugini: “Stagione negativa! Alibi infortuni non giustifica -12 dall’Inter e flop Champions”

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È stata una stagione complicata per Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, tre allenatori attesi da risultati importanti

È stata una stagione complicata per Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, tre allenatori attesi da risultati importanti ma protagonisti di un’annata al di sotto delle aspettative. Il dibattito su chi abbia maggiormente deluso resta aperto, considerando le difficoltà incontrate dalle rispettive squadre e gli obiettivi fissati a inizio stagione.

Il giudizio di Mimmo Cugini

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha espresso con chiarezza il proprio punto di vista, indicando Antonio Conte come il tecnico più deludente tra i tre: “Conte, anche se credo che né Napoli, Milan e Roma siano soddisfatti di questa stagione. Però la base di partenza del Napoli era molto alta, la campagna acquisti è stata importante, l'alibi degli infortuni non regge per giustificare una stagione così negativa. Troppi i 12 punti di distacco dall'Inter e imbarazzante il cammino in Champions”.