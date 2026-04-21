Podcast Caso Lukaku, Forgione: "Col Napoli è finita! Gli avrà chiesto di trovare nuova sistemazione"

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Radio Tutto Napoli, intervista ad Angelo Forgione: “Conte utile al Napoli”, caso Lukaku verso l’addio e attenzione alla Cremonese.

Il nostro opinionista Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Il “caso Conte” e i nomi per la panchina del Napoli?

"Sono un pro Conte: sono convinto che farebbe il bene del Napoli anche con un terzo anno. Nonostante le problematiche di gioco, che sono evidenti, il giorno in cui dovesse andare via – succederà prima o poi – la cosa che mi farà più piacere è non assistere più a questo teatrino che ogni anno inizia a febbraio e va avanti fino a giugno."

Questo clima è responsabilità anche di Conte e De Laurentiis?

"Sì, soprattutto dell’allenatore. Se dipendesse da De Laurentiis le conferme arriverebbero prima, ma Conte vuole arrivare a fine stagione per pianificare. Questo però crea agitazione e disturbo."

È giusto che il Napoli si muova per eventuali sostituti?

"È giusto che il presidente si faccia trovare pronto, per evitare errori come in passato. Se c’è anche solo una possibilità che l’allenatore vada via, devi prepararti."

Cosa salvi della stagione del Napoli?

"La guida autorevole di Conte: non ha perso il controllo della squadra. La stagione poteva deragliare, invece il Napoli chiuderà in zona Champions, probabilmente secondo o terzo. Io salvo l’obiettivo centrato: la qualificazione in Champions League."

Come valuti il caso Lukaku?

"Mi pare evidente che la storia di Lukaku a Napoli sia finita. È deluso, non ha trovato lo spazio che pensava e ha messo al primo posto la nazionale. Ha deciso di allenarsi da solo, ma un calciatore deve rispettare anche il club che lo paga. La società gli avrà chiesto di trovare una nuova sistemazione. Mi sembra una storia già scritta."

La Cremonese può essere pericolosa?

"Assolutamente sì. Verrà per chiudersi e cercare almeno un punto. Il Napoli deve trovare il modo di vincere, perché dopo Parma e Lazio non può permettersi altri passi falsi. Serve tranquillità e unità per programmare il futuro."