Del Genio: “Troppe partite negative. C’è poco coraggio, questo dipende dal tecnico”

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Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Linea Calcio, ha analizzato diversi temi

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Linea Calcio, ha analizzato diversi temi legati all’attualità del Napoli e alla stagione della squadra. Nel suo intervento ha evidenziato luci e ombre del percorso azzurro, soffermandosi in particolare sulla continuità di rendimento e sulle responsabilità tecniche.

L’analisi di Del Genio sulla stagione del Napoli

“Conte poteva fare di più? Qualche partita negativa ci può stare, ma non sono solo Parma e Lazio. Ce ne sono tante, Bologna, Udinese, Eintracht, Benfica, anche alcune vinte come Lecce. Il Napoli è l’unica squadra di alta classifica che non ha mai fatto 3 gol. Poi ci sono anche alcune ben giocate, con l’Inter, le due a Roma, le due di Supercoppa, ma bisogna capire perché non si trova una via di mezzo. Alcune partite sono state giocate proprio senza coraggio e questo è per me riconducibile all’allenatore e può e deve correggerlo se resterà”.