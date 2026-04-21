Retroscena Fabbroni: “Tra Sarri e ADL c'è stata una mezz'ora di colloquio”

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A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni per analizzare diversi temi

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni per analizzare diversi temi legati al Napoli e più in generale al calcio italiano. Il giornalista ha offerto la sua lettura anche su alcuni nomi di primo piano e sulle dinamiche interne al club azzurro, con considerazioni piuttosto nette sul futuro di alcuni protagonisti.

Mercato, De Bruyne e il ruolo dei centravanti secondo Fabbroni

Fabbroni ha parlato innanzitutto del possibile futuro di Romelu Lukaku e di alcune scelte strategiche del Napoli: “Lukaku lo vedo al prossimo anno all’Anderlecht. Tra Sarri e ADL c’è stata una mezz’ora di colloquio. Ci sono anche altri profili che De Laurentiis valuta.

L’operazione De Bruyne fatta dal Napoli ha anche un minimo di ‘marketing calcistico’, vero che ha un bello stipendio, però i fuoriclasse servono. Noi poi De Bruyne non l’abbiamo visto per una stagione intera, a differenza di Modric. De Bruyne avrebbe dovuto essere come Modric, ma è stato accolto un po’ scetticamente. Non è un’operazione di Conte, ma questa frenesia di cercare una posizione che mantenesse e che non togliesse il posto agli altri… Se hai De Bruyne, deve giocare. Con lui abbiamo trovato uno che batteva punizioni e corner.

Crisi attaccanti in Serie A? Giochiamo un calcio a basso ritmo. I centravanti devono essere serviti davanti. Io ho avuto la fortuna di aver visto Ronaldo il Fenomeno, che sembrava un Frecciarossa. Parliamo tanto del Como che gioca un bel calcio, ma siamo così tanto sicuri che sia così?”.