Podcast Tmw, Losapio: "Maresca primo nome di ADL! Ma bisogna attendere il City"

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Radio Tutto Napoli, intervista ad Andrea Losapio: Maresca primo nome post-Conte, “City decisivo”, dubbi su futuro e mercato azzurro.

Andrea Losapio, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Enzo Maresca sarebbe il primo nome per Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Conte?

"Sì, è una notizia che ho dato qualche giorno fa: De Laurentiis lo ha scelto come primo nome. Ce ne sono anche altri, come Palladino e Italiano, però in questo momento, se Conte dovesse andare via e non ci fosse il Manchester City e Maresca dicesse sì, allora credo sarebbe proprio lui il primo nome. Penso anche che darebbe disponibilità a venire a Napoli, a meno che non ci sia il Manchester City. Nei giorni scorsi c’è stato anche un contatto, un colloquio tra le parti, in cui Maresca ha ascoltato cosa ha da offrire il Napoli e ha spiegato la sua filosofia. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni."

Su cosa si baserebbe la scelta tra Napoli e Manchester City?

"Credo che se arriva il Manchester City vada al Manchester City, semplicemente perché rappresenta la continuazione del lavoro di Guardiola, che è stato il suo mentore. È stato il suo vice e in Premier ha già uno storico importante. Ha vinto la Conference e il Mondiale per club con il Chelsea. Se dovesse arrivare la chiamata del City, credo sceglierebbe la Premier perché sarebbe la chiusura di un cerchio prendendo il posto di Guardiola."

Quante possibilità ci sono che Conte resti al Napoli?

"È classico di Conte arrivare a fine stagione e valutare. Io credo che De Laurentiis abbia fatto tanto in questi due anni con Conte: ha vinto lo scudetto e arriverà in Champions anche quest’anno. È solo una questione economica: se De Laurentiis vuole spendere meno e tornare a una certa filosofia, bisogna capire se Conte è d’accordo oppure no."

Il fatto che il Napoli stia sondando altri allenatori significa volontà di separarsi?

"La volontà di separarsi deve esserci, perché l’ultima volta non è andata benissimo. De Laurentiis fece un errore scegliendo una struttura tecnica diversa e assumendo su di sé troppe responsabilità. Molti allenatori dissero di no proprio per questo. Credo abbia imparato da quell’errore."

Quando arriverà la decisione definitiva?

"Direi a fine stagione. Se chiudi bene, torni in Champions e magari arrivi secondo, è comunque un campionato positivo. Poi si faranno le valutazioni finali tra società e allenatore."

Ci saranno cambiamenti importanti nella rosa?

"Sono curioso su giocatori come Anguissa, De Bruyne e Lobotka: sono tre pedine che potrebbero anche muoversi."

Senza Conte il Napoli rischia di perdere appeal per alcuni giocatori?

"Sì, però nel 2022 sembrava un Napoli svuotato dopo alcune cessioni importanti e invece sono arrivati giocatori come Kvaratskhelia e Kim che hanno fatto la differenza. Il calcio insegna che tutto può cambiare: se fai le cose per bene e trovi l’alchimia, puoi anche fare meglio di quello che ti aspetti."