L'ennesima vittoria di ADL: "Con le maglie auto-prodotte triplicato il fatturato di Kappa!"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenendo al convegno all'evento di Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023 ha parlato delle maglie

"Ho visto che c'era una malversazione da parte di grosse compagnie come Nike, Adidas, Puma le quali arrivavano e foraggiavano agenti e calciatori. Per cui era sempre una lotta al coltello. "Se vuoi venire nel Napoli devi distruggere il contratto che hai con questi signori altrimenti non puoi venire da noi". Ad un certo punto io non ho avuto più la voglia di lavorare con Kappa e ho chiamato il mio amico Giorgio Armani e gli ho detto: mi presti il tuo marchio se mi auto-produco il materiale? Così abbiamo iniziato questa attività. Mia figlia appena laureata in psicologia si è interessata a questo. Bene, noi chiuderemo robabilmente triplicando il fatturato di Robe di Kappa. Mi sono inquietato con loro perché ho sempre dato importanza ai numeri, se io ho 83 milioni di simpatizzanti in Occidente e 15 milioni negli Stati Uniti e Canada e loro mi vendevano 54 maglie in America, a me venivano le convulsioni".