ADL: "Offerta da 2,5mld per il Napoli, ma a cosa mi servono? Non vendo!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell'evento a Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023' ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell'evento a Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023' ha rilasciato alcune dichiarazioni: "In Champions League un padre ed un figlio possono avere due squadre, in Italia no: un fondo straniero si muove così, quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane.