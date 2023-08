L’esperto di Bundesliga: “Lindstrom ottimo colpo, ma ho qualche dubbio. Vi spiego”

Giorgio Dusi, giornalista Tuttosport ed esperto di Bundesliga, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Lindstrom è un ottimo colpo di mercato per il Napoli, mi è sempre piaciuto molto, ha fatto due anni in Germania, vincendo l'Europa, ha fatto un bel percorso, ha molti margini di miglioramento essendo un classe 2000, giocando in un sistema di gioco molto quadrato. Forse sinora ha segnato un po' poco rispetto alle occasioni che si è costruito. Credo che sia un calciatore che può crescere, ho qualche dubbio sul come si potrebbe integrare nel 4-3-3, perché forse può giocare da ala destra, e magari lo farà benissimo, però ama partire più da intermedio, da trequartista, ma è un calciatore che fa divertire ed entusiasma le folle con la sua tecnica. La fase difensiva? Lui corre tantissimo, forse anche troppo, ha spesso fatto molto bene nel girone di andata e ha avuto spesso un calo fisico nel girone di ritorno, forse perché utilizzato molto.

Ha una struttura esile, è alto oltre i 180 cm ma è filiforme. Mette sempre al centro del suo bagaglio la giocata tecnica, anche estrosa e tecnica. Non dribbla in modo potente alla Kvara, ma fa girare la testa con dribbling non con velocità da primo passo ma con giocate che i tifosi amano. Insomma, a me piace molto, il Napoli ha fatto un grande acquisto”.