L'esperto di calcio inglese: "Osimhen in Premier ipotesi difficile. Gilmour? Bisogna valutare una cosa"

Carlo Jacomuzzi, osservatore ed esperto di calcio inglese, è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "Conoscendo il Chelsea, non può permettersi Osimhen, i procuratori faranno il loro gioco per aumentare i prezzi, il Chelsea comunque deve cedere più giocatori, non si discute, questo è fuori discussione. Immagino - ha detto il dirigente sportivo e presidente di AssoOsservatori - Conte abbastanza furioso perché non risolve la situazione, è una partita a scacchi. Osimhen in Inghilterra è un'ipotesi difficile, anche dal punto di vista fiscale bisogna verificare la stabilità economica dei club, bisogna essere puliti al 100%. Osimhen tra l'altro percepisce 10 milioni di euro, vorrebbe andare a migliorare l'ingaggio, non vedo movimenti tali da poter immaginare il nigeriano in Inghilterra, più probabile vederlo in Francia. Non dimentichiamo che il Chelsea ha Lukaku e mi pare il Napoli abbia rifiutato un'idea di scambio con loro.

Gilmour? Giocare nel Brighton è semplice, se vai in un Napoli che vuole impostare con fluidità di manovra è un'altra cosa, bisogna valutare se ha capacità di impostazione. Brescianini invece può essere l'uomo giusto per Conte, poi è italiano e bisognerebbe dargli fiducia. Di Lorenzo-Buongiorno-Natan con Mazzocchi e Spinazzola? Conte è bravissimo nell'impostazione in uscita, ma bisogna anche difendersi ed in questa fase forse il Napoli avrebbe bisogno di maggiore qualità".