L'esperto di calcio messicano: "Vi presento Gimenez. A tratti ricorda Vieri"

Alessandro Monfrecola, agente di calciatori ed esperto di calcio messicano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Alessandro Monfrecola, agente di calciatori ed esperto di calcio messicano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte? Il Napoli ha colto una grandissima occasione prendendolo, è un uomo del sud, è un vincente. Secondo me è da paragonare ai colpi Benitez ed Ancelotti, ora ha scelto il miglior allenatore possibile per la rinascita del Napoli.

Gimenez? E’ una prima punta classica, in un 4-3-3 farebbe la punta centrale, in un 3-5-2 avrebbe un compagno intorno. Non è dotatissimo fisicamente, non è bellissimo da vedere, ma mi ricorda Vieri, è uno che fa sempre goal. Fa goal di confusione, di forza fisica, di perseveranza. E’ uno che non puoi togliere dal campo perchè segna sempre. Dimentichiamoci i Careca e i Giordano, ma per il calcio moderno va benissimo. Può venire al Napoli per completare la sua carriera, sta crescendo molto. Lui è figlio di un ex calciatore argentino che si trasferì in Messico per giocare e quindi nacque in Messico. Si sente messicano, non a caso ha scelto la nazionale messicana. Sta giocando bene in nazionale, la prossima sarà la sua Coppa America.

Lozano? Non ho capito la sua scelta di andarsene al PSV perchè guadagnava meno soldi rispetto a quelli che percepiva a Napoli. Ora ha dato l’addio al calcio europeo andando a San Diego, negli Stati Uniti, poi il prossimo step sarà quello di tornare a giocare in Messico. Gimenez? Nel 3-4-2-1 con Kvaratskhelia e Raspadori alle spalle sarebbe perfetto, lui è un punto di riferimento per la squadra”.