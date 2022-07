L'esperto di calcio polacco: "Zielinski? Fa bene il Napoli a tenerselo stretto"

"Zielinski lo conosco bene da quando aveva 16 anni ed è un grande giocatore".

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto l’agente FIFA ed esperto di calcio polacco Gianluca Di Carlo: "Zielinski lo conosco bene da quando aveva 16 anni ed è un grande giocatore. Secondo me potrebbe andare domani a giocare in squadre come Liverpool o Real Madrid. Fa bene insomma il Napoli a tenerselo davvero stretto. Non penso, perciò, a meno di offerte di grandissimi club, che vada via".