L'esperto Morales: "Napoli da primo posto, ha una grande rosa e Gattuso è bravo"

Massimo Morales, allenatore con grande esperienza all'estero (fu anche vice del Trap al Bayern Monaco) è intervenuto durante il TMW News per parlare delle italiane in Europa League: "Ko in effetti pesante per il Milan ma dopo un lungo percorso di vittorie ci può anche stare. Ieri la squadra è apparsa spenta e meno attenta ma sono momenti e non mi preoccuperei. Ora per il Milan ci sarà il match col Verona, formazione che tra le altre cose subisce pochi gol e che continua a gettare le basi per un ottimo futuro".

Il Napoli ha deluso al di là della vittoria...

"A volte è difficile restare sempre focalizzati e inconsciamente contro certi avversari cala l'attenzione, anche se non dovrebbe essere così. Il tecnico è giusto che pretenda sempre il massimo ma a volte deve far finta di essere arrabbiato e prendersi i tre punti. Gattuso sa far bene il suo mestiere e ha una rosa forte che sta rendendo bene. E' una squadra che vedo come candidata al primo posto".