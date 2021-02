L'ex Abbondanza attacca: "Napoli ha fatto di tutto per smantellare il settore giovanile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sandro Abbondanza, ex azzurro, dirigente ed allenatore: “Il Napoli ha fatto di tutto in questi anni per smantellare il settore giovanile. La Regione ha ottimi calciatori e talvolta si trovano anche i talenti ma la società ha fatto di tutto per non curarle. Si preferisce andare sullo straniero per tutta una serie di ragioni, il giovane italiano lo prende sempre a quel servizio. Bisognerebbe dotarsi di tante cose di livello, per raccogliere poi poco. Devi avere una visione eccezionale. Politica sbagliatissima in tutti i sensi: la nostra Regione ha tantissimi ragazzi che andrebbero cresciuti e coltivati ma il Napoli preferisce fare diversamente, così come tante altre società.

Granada-Napoli? Le partite sono tutte importanti. Se però a me chiedi da tifoso cosa preferirei, ti direi che sarebbe meglio non battere il Granada ma battere l’Atalanta. Le partite europee sono tutte importanti però”.