L'ex agente di Koulibaly: "Vale almeno 30 mln. De Ligt? Non più di 50"

Bruno Satin è uno dei procuratori europei più conosciuti anche in Italia per i suoi rapporti con Stefano Pioli e con tanti altri calciatori. Oggi ha rilasciato una breve battuta a Tuttosport in cui ha parlato della valutazione di De Ligt e a quella di Koulibaly immaginando un possibile passaggio di consegne tra i due al centro della difesa juventina: "A mio avviso, al di là della clausola, in questo momento De Ligt non può valere più di 50 milioni di euro. Mentre Koulibalu credo che ne valga 30".