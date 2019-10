L'ex Aglietti: "Napoli con il Verona costretto a vincere. Insigne? Ancelotti ha bisogno della sua fantasia"

Alfredo Aglietti, ex calciatore del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Il Napoli ha già fatto qualche passo falso che determina il distacco in classifica e non può più sbagliare, deve vincere per forza mentre il Verona viene da un ottimo momento e forse meritava qualcosa di più, quindi non sarà un avversario facile.



Prestazioni altalenanti? Dal Napoli si aspetta sempre un salto in avanti dal lato della continuità, fa grandi prestazioni come quella con il Liverpool e poi inciampa in partite più semplici come quella con il Cagliari



Insigne? Insigne sta vivendo un periodo difficile, non si è capito cosa volessero fare società e allenatore, ma è un capitale del calcio italiano e va tutelato. Il Napoli ha bisogno della sua fantasia, il club di Ancelotti deve assolutamente recuperarlo



Verona? Il Verona si può anche permettere una sconfitta perchè ha vinto due scontri diretti importanti e ha una buona classifica. Arriva a Napoli con la testa libera, fisicamente sta bene e non ha obblighi di risultato"