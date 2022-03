L'ex Agostini: “Assenza di Osimhen importante, ma Spalletti sa sempre risolvere i problemi”

"Penso che Mertens, oltre a quello che ha fatto, non è nemmeno da mettere in discussione".

L'ex Napoli, il "Condor", Massimo Agostini, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "L’assenza di Osimhen nella fase d’attacco è importante. Penso che Mertens, oltre a quello che ha fatto, non è nemmeno da mettere in discussione. Se il giocatore sta bene e può tenere ancora certi ritmi, non vedo perché non debba ancora essere messo sotto contratto per un altro anno. Ha la voglia di giocare e di restare in questa città, si accontenterebbe solo di un altro anno magari con opzione. E’ un giocatore importante, soprattutto con l’assenza di Osimhen.

Petagna? Ha dimostrato che quando è stato messo in condizione ha sempre risposto o qualche gollettino o con il suo lavoro di fare salire la squadra. Nell’assetto tattico di Spaletti il lavoro di Petagna è anche importante. Mancando due pezzi importanti nella fase offensiva, avendo Mertens, Lozano e Politano a disposizione, non credo che ci siano problemi. Spalletti può sfruttare le caratteristiche di questi tre più Zielinksi dietro per scardinare la difesa dell’Atalanta. Spalletti sa sempre come risolvere i problemi, così come ha dimostrato durante il periodo della Coppa d’Africa dove è rimasto a galla”.