L'ex Agostini: "Osimhen o Vlahovic? Li prenderei entrambi, sarebbe ottima coppia"

L'ex Napoli e Milan, il "Condor", Massimo Agostini, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Milan in difficoltà in Champions League? La Champions non è il campionato e ti devi rendere conto che affronti delle squadre che hanno una certa intensità e ti possono mettere in difficoltà. In campionato è un’altra cosa, il Milan sta dimostrando continuità insieme al Napoli. Fino a gennaio sarà difficile che una delle due molli, poi voglio vedere cosa accadrà con la Coppa d’Africa. Bisogna vedere se il gruppo e l’allenatore riescano a sopperire alle mancanze, due giocatori nel Milan e tre nel Napoli.

Mertens o Petagna? Dipende come vuole giocare Spalletti, se col finto nove o con un punto di riferimento davanti. Fino all’anno scorso giocava sicuramente Mertens, ora non lo so. Se però Mertens è il giocatore che conosciamo, la prima opzione per sostituire Osimhen è lui.

Vlahovic o Osimhen? Sono entrambi bravi, li farei giocare entrambi insieme. Per le caratteristiche che hanno potrebbero fare benissimo insieme, se avessi la possibilità li prenderei tutti e due”.

Zielinski? E’ un Napoli diverso dall’anno scorso, ora gioca negli spazi. Zielinski non è continuo come la passata stagione ma è un giocatore di valore. Bisogna avere fiducia, poi la bellezza del Napoli è che non prende gol”.