L'ex Alemao: "Seguo sempre il Napoli, può tornare in Champion" Allan? Spero resti"

Ricardo Alemao, storico ex azzurro, parla a Marte Sport Live: "Seguo il Napoli quasi sempre, ho visto la partita contro la Juventus. Negli ultimi anni ho seguito il Napoli, ho avuto l’impressione che mancava sempre qualcosina per tornare a vincere lo scudetto. Forse manca un giocatore chiave, un trequartista che sappia accendere la luce in attacco, uno di grande talento. L’importante è trovare questo calciatore leader, un organizzatore che serve sempre nelle grandi squadre.

Allan? E’ un buonissimo calciatore, sta facendo bene, è chiaro che bisogna sempre migliorare e quindi sarebbe il caso di confermarlo perchè è rilevante tenere sempre i migliori, anche se è difficile in un mercato in cui fioccano offerte milionarie. Io tifo per la conferma di Allan in azzurro, al Napoli servono giocatori di grande valore come lui.

Il Napoli di Gattuso può tornare in Champions? Penso che possa fare la rimonta, il Napoli ha ritrovato la sua strada, c’è tutta la possibilità di andare in Europa, c’è Insigne, ha una buonissima squadra, la tifoseria è incredibile. Insomma gli ingredienti ci sono. I talenti brasiliani? Ce ne sono sempre, se il Napoli vuole io sono a disposizione per dare consigli. Sarò a Napoli a giugno insieme al mio amico Careca che ho visto di recente in Brasile. Restiamo legatissimi al Napoli”.