L'ex allenatore azzurro Bigon: "Scudetto e Supercoppa a Napoli traguardi straordinari"

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, si è soffermato sui titoli vinti in carriera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sapete quanto sono stati importanti per me gli scudetti vinti al Milan e al Napoli, due realtà che avevano aspettato per anni questo titolo. Come calciatore porto nel cuore lo scudetto in rossonero, come allenatore ovviamente quello del Napoli, che sapete quanto è stato importante anche per la mia famiglia. Portare il secondo scudetto al Napoli, abbinato ad una Supercoppa, è stato bello, sono traguardi straordinari".