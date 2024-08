L'ex Amoruso duro sui De Laurentiis: "Bari sfruttato per far migliorare il Napoli"

"La rosa non è stata rinforzata e questa è una scelta. Chi non lo capisce, è perché non ha voglia di capirlo"

Intervistati dal Corriere del Mezzogiorno due grandi ex del Bari come Antonio Di Gennaro, oggi opinionista e commentatore della Rai, e Lorenzo Amoruso hanno commentato la situazione attuale in casa pugliese con una partenza molto deludente in campionato (sconfitta per 3-1 in casa contro la neopromossa Juve Stabia) e un mercato non adeguato alle richieste del tecnico Longo che ha spiegato di attendere ancora rinforzi in queste ultime due settimane.

“Siamo tutti sorpresi, a Cremona avevamo ammirato una squadra aggressiva e in salute, mentre sabato abbiamo rivisto gli spettri di un anno fa. Assurdo soprattutto l’atteggiamento sui calci piazzati, in cui è emersa una totale mancanza di concentrazione. In generale mancano i giocatori di qualità e lo stesso Longo non fa altro che ripeterlo. - Spiega Di Gennaro affrontando poi il tema mercato - Servono quattro o cinque giocatori e anche due attaccanti per me sono pochi. La politica è quella dei prestiti, e questo può andar bene ma anche male. È una scelta della proprietà che l’anno scorso però non ha dato frutti”.

Più duro il commento dell’ex difensore degli anni ‘90: “ È chiaro che la società non sia interessata e le parole di Aurelio De Laurentiis credo siano state esaustive. La rosa non è stata rinforzata e questa è una scelta. Chi non lo capisce, è perché non ha voglia di capirlo: il Bari sarà sfruttato per migliorare il Napoli, non per far bene al Bari. E mi spiace dirlo, ma le persone che contestavano i Matarrese, non stanno facendo nulla per aiutare il club. Per quanto abbiano sbagliato, i Matarrese hanno messo cuore e anima. - conclude poi Amoruso - Così com’è, questa è una squadra che lotterà per una salvezza tranquilla. Non ha idee a centrocampo, in difesa è troppo morbida, in attacco punge poco. Potrebbe esserci qualsiasi allenatore, ma senza giocatori che abbiano curriculum di valore, non vai da nessuna parte”.