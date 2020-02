L'ex Andrè Cruz: "Manca continuità di gioco. Pochi benefici dal cambio tecnico"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex calciatore azzurro Andre Cruz che ha commentato le vicende di casa Napoli: "Il Napoli è un po’ in difficoltà da inizio campionato. Gli azzurri purtroppo non sono riusciti a trovare il gioco giusto per continuare a fare una bella stagione. Il cambio di allenatore ha portato qualche piccolo beneficio. In tutti i momenti si deve lavorare tanto per non lasciare che il rendimento cali. Se non si sta bene si deve lavorare ancora di più, soprattutto in Italia dove il calcio è duro. Per uscire da questo momento di difficoltà si deve lavorare ancora di più"