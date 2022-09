L'ex arbitro Bergonzi: "C'era rigore per la Lazio, ma parole Sarri sono state infelici"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi: "Sozza è il miglior talento che abbiamo in Italia dal punto di vista arbitrale. È deciso e sicuro, il suo lavoro è sempre adeguato. Durante la gara tra biancocelesti ed azzurri, l'episodio Mario Rui-Lazzari doveva essere fischiato ed assegnato il rigore ai capitolini. Ma la responsabilità non è di Sozza, ma del Var, il quale sarebbe dovuto intervenire ed optare per il penalty ai padroni di casa.

Sarri? Non sono state parole felici. L'atteggiamento dei calciatori biancocelesti nelle prime giornate di campionato non è stato adeguato, hanno accerchiato l'arbitro: è una condotta sbagliata, sono necessariamente dei comportamenti differenti da parte dei giocatori".