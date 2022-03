L'ex arbitro Bergonzi: "Ecco cosa ha ingannato l'arbitro sul giallo a Osimhen"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A

© foto di Federico Gaetano

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A: "Per quanto riguarda Osimhen, l'arbitro l'ha valutata come azione pericolosa, valutando che il tiro potesse andare in porta. Dico la verità: non mi trovo d'accordo con l'arbitro. Non c'era granché di pericoloso in quell'azione, c'era un 'muro' di giocatori del Napoli. Bastava la semplice sanzione tecnica. Osimhen la tocca prima con altra parte del corpo? Sì, ho notato anch'io.

L'arbitro è stato ingannato dalla posizione del braccio, il regolamento non aiuta perché la situazione è molto soggettiva. Se la posizione non è congrua, il fallo è punibile anche se c'è tocco antecedente da altre parti del corpo ma, ribadisco: io non avrei ammonito Osimhen."