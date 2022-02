L'ex arbitro Bergonzi: “Rigore netto per il Napoli. Perché il VAR non è intervenuto?

"Luiz Felipe colpisce con il braccio e respinge in modo scoordinato la palla. Non c'è molto da andare a vedere, quello è rigore netto".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A.

Com'è stato il weekend degli arbitri? "Tutto sommato non si può catalogare come un weekend 'nefasto'. Manca ancora il match di stasera dove, a mio modo di vedere, è stato designato uno degli arbitri giovani migliori in circolazione: si tratta di Sozza della sezione di Seregno, è un misto tra Orsato e Rocchi. C'è stato qualche problemino, per esempio in Milan-Udinese: i rossoneri si sono lamentati per il gol di pareggio dove, Udogie, sembra accompagnare il pallone con il braccio. A onor del vero, tocca dire che non esiste un'immagine chiara ed evidente che sveli al 100% l'episodio. Sollevo un problema, dunque, di cui parlavo già tempo fa: non esistono immagini di qualità retroporta. Per capire come l'ha deviata Udogie ci vorrebbe un'immagine ad alta definizione. Penso anche a De Ligt contro l'Atalanta, non c'era un'immagine seria ed evidente che svelasse come era stato deviato il pallone, se col braccio o no. Nel calcio moderno c'è un enorme problema di qualità delle immagini televisive. Capisco anche il VAR: il protocollo dice che ci vuole certezza al 100% e le immagini non te lo permettono".

Possibile rigore per il Napoli per fallo di mano sulla linea di Luiz Felipe "Quello era rigore. Luiz Felipe colpisce con il braccio e respinge in modo scoordinato la palla. Non c'è molto da andare a vedere, quello è rigore netto. Simile a quello di Juan Jesus con il Barcellona? Questo è ancora più evidente, anzi, a dirla tutta, per me quello di Juan Jesus al Camp Nou non c’era. Perché non è intervenuto il VAR? Probabilmente era disattento, dispiace dirlo ma è così".