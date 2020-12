L'ex arbitro Bergonzi su Insigne: "Cosa sarebbe successo se Massa non lo avesse espulso?"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso Insigne: "Senza ipocrisie, i vaffa in campo ci sono, ma c’è momento e momento. Una cosa è la parola che può scappare durante l’azione, ma su una reazione del genere da un capitano a gioco fermo, dopo una decisione chiara e corretta non si può lasciar correre. Pensiamo che sarebbe successo se Massa non lo avesse espulso. Gli altri si sarebbero sentiti liberi di mandarlo a quel paese per il resto della partita? E alla giornata successiva? No, una frase irriguardosa deve essere punita, per rispetto a se stessi, alla casacca che si porta e a quella dei 35 mila colleghi arbitri".