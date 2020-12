L'ex arbitro Borriello: "Nella dinamica Insigne-Massa a sbagliare è il direttore di gara"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Gennaro Borriello, ex arbitro: "Un arbitro che arriva a questi livelli non può guardare ai nomi in campo. Un arbitro non deve essere permaloso, allontanare uno di quelli forti come successe a me con Ronaldo e Totti, ti piange il cuore ma lo devi fare. Massa? Un arbitro di quel livello lì, in un momento del genere con qualche ammonizione non concessa, vai via dopo aver assegnato il rigore. Se Insigne ti fosse venuto sotto al naso, allora non potevi fare altro. Ma, la dinamica doveva portare Massa a fare altro. Caso Rizzoli-Totti? Ero in Commissione, credo che Rizzoli ce l'abbia ancora dentro. Quando alcune prestazioni non sono precise, ti devi fermare. Massa e Doveri vanno fermati. Guida sta uscendo in B, è una cosa positiva: quando sei pronto torni in Serie A. Massa e Doveri fanno qualche gara, se dimostrano di poter tornare in A, allora lo faranno. Un presidente che sta per tirare anche il quarto mandato non può star lì per 13-14 anni. Perché oggi non ci sono grandi arbitri? Perché si è vivacchiato, perché nonostante il VAR, c'è un campionato vivo in vetta. E questo metterà a nudo le mancanze della classe arbitrale".