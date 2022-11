L'ex arbitro Calvarese: "Maxi recupero ristabilisce la verità del campo, ma va sperimentato"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro: “Maxi recupero? Cerchiamo di capire il legislatore cosa fa quando scrive le nuove norme. Prima di tutto il maxi recupero serve per ristabilire la verità del campo e poi per ridare lo spettacolo. Non si possono vedere 42 minuti di partita, meno della metà di mezza partita e allora il tempo perso va recuperato. Ma quale recupero? Siamo abituati in Italia a recuperare i minuti facendo computo matematico di sostituzioni, infortuni ed eventuali comportamenti scorretti, ma adesso si sta andando verso un’altra direzione. Penso che questo sia l’ultimo tentativo per far capire a tutti che non si possono giocare 42 minuti se lo spettatore ne chiede almeno 70-75 e se si continua così, credo vogliano farci capire che si andranno a recuperare anche 27 minuti. Il tempo effettivo deve essere studiato come tutte le cose nuove, come è stato studiato il Var ad esempio, ma va sperimentato perché ad esempio: i falli laterali li recuperi? Il raccattapalle a volte perde 1 secondo altre volte 16 secondi. Detto questa, sono d’accordo con l’extra recupero, ma va sperimentato.