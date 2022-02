L'ex arbitro Gavillucci: "Mani di Luiz Felipe, perché il VAR non assegna rigore?"

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sul mani di Luiz Felipe nessuno di noi può essere certo del fatto che il pallone sia stato toccato o meno. Il tocco è impercettibile. Mi capitò una cosa del genere in un Torino-Fiorentina. Il fatto che non cambi traiettoria non è un elemento che vale. In sala VAR c'è la possibilità di ingrandire le immagini e avrebbero dovuto assegnare il calcio di rigore, come avvenuto in Napoli-Barcellona per il tocco di Juan Jesus".