L'ex arbitro Gavillucci: "Var a chiamata? Si sta già lavorando per introdurlo"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Claudio Gavillucci, ex arbitro di calcio: "Il programma di Zappi, nuovo direttore AIA è molto solido. C'è una grande cura dei dettagli, a partire dalla crescita dei giovani arbitri fino alla serie A.

Var a chiamata? E' un percorso quasi tracciato, è l'obiettivo della FIFA. Non si sta inventando nulla di nuovo, è un sistema già esistente in altri sport. Per inserirlo si procederà studiando le tempistiche e capendo come adattarlo ai massimi livelli del nostro sport. Probabilmente si sperimenterà in qualche competizione giovanile e poi si potrà applicare ai massimi campionati. Anche durante la formazione i ruoli da ricoprire diventeranno più specifici, ci sarà sempre più precisione nelle decisioni. Purtroppo questo è un mestiere che non attira più i giovani, spesso è mal retribuito e vincolante, bisogna fare qualcosa per incentivare i giovani ad intraprendere questo tipo di percorso".