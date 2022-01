L’ex arbitro Iannone: “Rigore su Elmas? Non scherziamo! Pairetto insufficiente"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro: "Il rigore su Mertens? Non c'era. Quello su Elmas? Non scherziamo. Il rigore di Insigne è diverso: Veseli cerca di chiudere con il corpo, il braccio segue l'andamento del corpo e la cosa più grave è l'ammonizione (che genera l'espulsione) al calciatore. Pairetto ha fatto una prestazione insufficiente, due rigori e un'espulsione che sono degli errori. Parliamo di un arbitro internazionale, non scherziamo. Il VAR non può valutare l'intensità sul tocco su Elmas".