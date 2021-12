L'ex arbitro Marelli: "Berardi non tocca mai la palla, giusto annullare il 3-2 al Sassuolo"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha commentato il contatto tra Berardi e Rrahmani, che ha portato all'annullamento del 3-2 del Sassuolo contro il Napoli: "In diretta il contatto di Berardi non sembra nemmeno da on field review. Però al replay si vede che il pallone lo ha toccato Rrahmani che a sua volta è stato toccato dall'attaccante el Sassuolo. In pratica Berardi il pallone non lo ha mai toccato e quindi era fallo".