L'ex arbitro Marelli: "Gattuso era uno dei più rompipalle! Ancelotti? La verità tra qualche anno..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro, che ha dato la sua disamina sul momento del Napoli di Gattuso: “Ho ancora nelle orecchie il San Paolo pieno, un ricordo vecchio in un derby con l'Avellino e vi dico che anche per il Barcellona non sarà semplice in quell'ambiente. Con il Barcellona non ci sarà nessun problema d'ambiente, la Champions è una grande competizione, sicuramente è stato un sorteggio sfortunato. Il Liverpool non ha visto palla al San Paolo, diamogli tempo ed il Napoli verrà fuori. Con il Barcellona mi aspetto un ambiente che ricordi il passato. Sulla questione Ancelotti, la verità la sapremo tra qualche anno. Non vivo l'ambiente di Napoli, la squadra ha sicuramente fatto male, ma qualcosa deve essere successo. Mi aspetto un girone di ritorno da protagonista per il Napoli.

Gattuso? In campo uno dei più grandi rompipalle, ma mi sta molto simpatico. Era molto grintoso, mai maleducato, le ammonizioni su protesta non sono mai state per insulti, ma per il suo gesticolare. Domenica arbitrale? Non male, qualche errorino. Genoa-Sampdoria manca un'espulsione, ma non c'è stato problema perché passato in secondo piano, ma sicuramente non è accettabile. Prova televisiva? Non credo, diventerebbe un terzo grado di giudizio.

Zielinski? Non avrei fischiato nulla, ma facciamo un esempio: un guidatore che non si accorge di chi sta davanti, frena in ritardo, ha sempre tardi. Così funziona anche nel calcio, è un fallo negligente e non è sbagliato concettualmente fischiarlo".