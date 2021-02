L'ex arbitro Marelli: "Rosso a Cuadrado? Il colombiano non affonda la gamba"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Juventus a ai microfoni di 'Tutti convocati', su Radio24: "Secondo giallo a DiLorenzo? Doveri non aveva la certezza della trattenuta, ma sostenere che non ci fosse nulla è sbagliato. E' molto più da secondo giallo che niente, il rischio è stato molto elevato.

Rosso a Cuadrado? Se si prende il fermo immagine può essere da cartellino rosso, in realtà se vediamo la dinamica, il colombiano non affonda la gamba. Un caso simile a Tonali in Benevento-Milan, che non doveva essere espulso.

Trentalange presidente AIA dopo aver distrutto Nicchi? Sorprende lo scarto, 193 a 125, ciò dimostra che l'AIA era stufo di questa presidenza. Trentalange non rappresenta il nuovo, mi auguro che si lavori sul reclutamento e si recuperino le competenze".