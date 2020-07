L'ex arbitro Russo: "Koulibaly negligente sul secondo rigore. Sul primo il Var è fuori gioco..."

Carmine Russo, ex arbitro, ha parlato degli espido di Parma-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il contatto-fallo non è sempre vero, sul primo rigore c'è un contatto ma bisogna fare diversi fermo immagine per capire che tipo di contatto c'è, anche se in presa diretta pensavo ci fosse stato un contatto molto più evidente. Al rallentatore ti rendi conto che c'è un contatto quasi impercettibile, ma in quel caso il Var è messo in fuorigioco perchè il contatto c'è, il protocollo Var impone in questo caso al Var di non intervenire, la decisione spetta all'arbitro. Rigore Napoli? Quello non è fallo da rigore, ma a differenza del calcio di rigore lì entra in gioco il Var perchè la review interviene solo per capire se sia dentro o fuori dall'area di rigore. Secondo rigore al Parma? Chi è avanti ha ragione, Koulibaly in quel caso lì è dietro, c'è un tocco evidente di Koulibaly, per me quello è un calcio di rigore, lì Koulibaly è un fallo negligente".