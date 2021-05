L'ex arbitro Russo: "Non c'è fallo di Osimhen e Fabbri per protocollo non doveva fischiare!"

Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto per commentare l'episodio dubbio di Napoli-Cagliari ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto la partita in diretta ma non mi sono soffermato sul fallo fischiato a Osimhen su Godin perché per me non è fallo. Fabbri non era nella posizione di giudicare, con la tecnologia in quei casi bisogna lasciare andare l'azione e solo al termine dell'azione va fatto il silent check con il VAR. La decisione di Fabbri elimina il possibile intervento del VAR Mazzoleni perché la spinta è una decisione soggettiva. Fabbri era lontanissimo, non poteva e non doveva decidere".