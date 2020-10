L'ex arbitro Russo: "Non solo rigore, sul contatto Foulon-Lozano c'era anche il rosso!"

Carmine Russo, ex arbitro, si è espresso sul rigore non concesso al Napoli ieri per fallo di Foulon su Lozano. L'ex fischietto è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Era assolutamente calcio di rigore. Lozano prende il tempo alla difesa del Benevento, facendo un bel taglio, e Foulon nell'intenzione di fermare il controllo fatto da Lozano lo tocca sul piede di richiamo e lo spinge a terra. Doveri non era posizionato bene, per cui l'ha valutato come normale contrasto di gioco. Ma quello è un calcio di rigore abbastanza evidente. Ricordo che in quel caso, siccome Lozano aveva controllato il pallone, c'era anche il cartellino rosso per Foulon perché era chiara azione da gol".