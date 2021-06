L'ex arbitro Russo: "VAR a chiamata? E' già al vaglio. Ecco quando potrebbe essere applicata"

Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le parole odierne di Aurelio De Laurentiis: "Ho seguito tutta la conferenza del presidente, relativamente alla classe arbitrale ha fatto 4 passaggi importanti: l’applicazione del protocollo Var nelle gare dell’Europeo, il numero dei fischi abbastanza elevato della Serie A che interrompe troppo il gioco, i poteri forti verso l’Aia e il Var a richiesta da parte degli allenatori.

Effettivamente il protocollo del Var nelle gare europee è impeccabile, credo che questo sarà l’indirizzo che le federazioni daranno ai vari campionati.

Per il numero di falli, è vero che in Italia c’è uno dei campionati con un numero maggiore di fischi, l’orientamento dell’Aia è quello di ridurre proprio questo numero.

L’Aia garantisce terzietà, quindi non sono d’accordo con le parole del presidente. Da ex arbitro dico di non aver mai ricevuto nessun tipo di pressione.

La chiamata da parte dei tecnici è una proposta già al vaglio dell’Ifab, potrebbe essere discussa nel 2022 nella prossima riunione che ci sarà. Forse già dal campionato 2022/23 potrebbe essere applicata questa modifica”.