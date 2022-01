L'ex Aronica: "Meret introverso e silenzioso, Ospina più costante"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Aronica, allenatore: “Quando fui decretato miglior difensore della prima parte di Champions League? I giudici forse avevano bevuto quella volta! Sicuramente quel Napoli lì non poteva essere battuto dal COVID-19 come purtroppo è avvenuto in questi anni. La difesa attuale del Napoli resta la migliore? Chiaramente c’è tanto da parte del tecnico, sia per il lavoro effettuato sul campo sia per autostima. Rrahmani e Juan Jesus stanno facendo bene, questo vuol dire che l’allenatore ha lavorato bene anche nella testa dei ragazzi. La fase difensiva è accorta, gagliarda e aggressiva.

Perché Ospina è riuscito a soppiantare il talento di Meret? Anche se Meret ha molto talento Ospina ha più abilità a iniziare l’azione e a muovere la palla e far ripartire l’azione dal basso. Spalletti ha seguito bene l’andamento, Ospina ha avuto un rendimento costante quindi il suo aspetto tecnico è fondamentale. Avrà anche grande personalità e spirito di amalgama del gruppo, Meret invece lo vedo un po’ un ragazzo introverso e silenzioso".